Политика У Байдена хотят ограничить военную помощь Украине из-за России, - WSJ

2021-11-28 15:00

В Соединенных Штатах Америки могут ограничить военную помощь Украине, чтобы не "провоцировать" Россию.

Как передает "Хвиля", об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Так, среди представителей американской власти идет серьезная дискуссия по поводу решения сложившейся на российско-украинской границе ситуации. При этом Пентагон выступает за расширение военной помощи Украине. Тем временем, у президента США Джо Байдена придерживаются другой точки зрения и не хотят "провоцировать" Кремль.

В частности, представители НАТО и Государственного департамента считают, что агрессивное поведение Москвы может остановить еще большая поддержка Украины.

А вот в Белом доме выступают за ограничение помощи и уменьшения количества учений США в Европе. У Байдена выразили мнение, что именно такой путь приведет к снижению риска конфронтации с Российской Федерацией.

При этом, несмотря на разные точки зрения, американскую власть настораживает угрожающий характер действий РФ на границе с Украиной.