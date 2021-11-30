Политика Десятки российских дипломатов и их семьи в ближайшее время будут высланы из США

2021-11-30 09:02

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что 27 российских дипломатов и их семьи покинут США 30 января, сообщает Reuters.

"Наши дипломаты высылаются... Большая группа моих товарищей, 27 человек с семьями, покинет нас 30 января... Мы столкнулись с серьезной нехваткой кадров", - заявил Антонов.

29 октября представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что еще 55 российских дипломатов должны покинуть США в ближайшие месяцы. По ее словам, тогда в миссии РФ в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне работало менее 200 российских дипломатов.

Напомним, ранее стало известно, что США увольняют 180 сотрудников консульств в РФ из-за запрета Москвы нанимать на работу иностранцев и граждан третьих стран.