Политика Лукашенко рассказал о действиях Беларуси в случае войны на Донбассе

2021-11-29 16:40

 

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не останется в стороне в случае войны на Донбассе.

Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу Лукашенко.

Так, на совещании по вопросам военной безопасности в центре стратегического управления министерства обороны, Лукашенко отметил, что Беларусь не останется в стороне, если Запад "развяжет войну" на Донбассе или на границе с Россией.

"Они (Запад, - ред.) прекрасно понимают: если они опять развяжут войнушку на Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь…Они это понимают, поэтому начали усиливать свою северную, белорусско-украинскую границу. Хотя к этому никаких фактов, причин сегодня нет. Там абсолютная тишина и даже спокойнее, чем было раньше", - заявил самопровозглашенный президент Беларуси.

При этом Лукашенко подчеркнул, что у него нет сведений о планируемом нападении России на Украину.

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