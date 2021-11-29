Политика В МИД назвали худший сценарий российского вторжения

2021-11-29 22:00

 

Глава внешнеполитического ведомства считает, что Москва может попытаться перекроить границы Европы. По его мнению, основные партнёры страны - Франции и Германия - сейчас сильно заняты внутренними проблемами

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обрисовал худший сценарий вторжения войск Российской Федерации в Украину.

Об этом глава МИД рассказал во время онлайн-брифинга с журналистами.

"При худшем сценарии Россия может попытаться подорвать архитектуру безопасности, которая сложилась в период после холодной войны в Европе, и перекроить границы силой, как это уже было в 2008 году в Грузии и в 2014 году, когда она оккупировала Крым и начала войну на Донбассе", - заявил руководитель внешнеполитического ведомства.

По мнению Кулебы, сейчас Франция и Германия слишком заняты внутренними проблемами, поэтому Владимир Путин рассматривает возможность вторжения. Совсем недавно в Германии прошли выборы, а во Франции они запланированы на ближайшее будущее.

Глава МИД отметил, что Путин считает сегодняшний Запад слабым и уязвимым. Поэтому он предложил сдерживать агрессора и демотивировать его в вопросе атаки на Украину.

Кулеба рассказал, что Киев предложил Западу шаги по сдерживанию РФ, которые состоят из политических призывов, экономических санкций и углубления сотрудничества с Украиной в оборонной сфере.

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