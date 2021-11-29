Политика США сделали важное заявление о членстве в НАТО Украины и Грузии

2021-11-29 21:40

Украина и Грузия обязательно станут членами НАТО, что прописано в решениях бухарестского саммита 2008 года и последнего саммита Альянса в Брюсселе. О твердой поддержке этой позиции заявили в Вашингтоне.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

В США заявили о "незыблемой преданности НАТО" и подчеркнули, что путь к членству в Альянсе Украины и Грузии описывают Ежегодные национальные программы стран.

"Соединенные Штаты продолжают поддерживать решение НАТО, изложенное в Декларации Бухарестского саммита 2008 года, а также подтвержденное, в том числе, на Брюссельском саммите в июне 2021 года, что Грузия и Украина станут членами НАТО", - отмечается в документе.

Также в Вашингтоне отмечают, что Грузия и Украина – члены Партнерства с расширенными возможностями. Такой статус повышает уровень совместимости и возможность проводить учения с союзниками Альянса.