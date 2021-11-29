Политика США сделали важное заявление о членстве в НАТО Украины и Грузии

2021-11-29 21:40

 

Украина и Грузия обязательно станут членами НАТО, что прописано в решениях бухарестского саммита 2008 года и последнего саммита Альянса в Брюсселе. О твердой поддержке этой позиции заявили в Вашингтоне.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

В США заявили о "незыблемой преданности НАТО" и подчеркнули, что путь к членству в Альянсе Украины и Грузии описывают Ежегодные национальные программы стран.

"Соединенные Штаты продолжают поддерживать решение НАТО, изложенное в Декларации Бухарестского саммита 2008 года, а также подтвержденное, в том числе, на Брюссельском саммите в июне 2021 года, что Грузия и Украина станут членами НАТО", - отмечается в документе.

Также в Вашингтоне отмечают, что Грузия и Украина – члены Партнерства с расширенными возможностями. Такой статус повышает уровень совместимости и возможность проводить учения с союзниками Альянса.

subscriber subscriber

Еще по теме

Экс-министр обороны США подал в суд на Пентагон из-за запрета своих мемуаров

2021-11-29 13:21

Салливан и Ермак обсудили военных РФ возле Украины

2021-11-27 13:00

В акваторию Черного моря вошел ударный ракетный эсминец США Arleigh Burke

2021-11-26 17:29

"Будет дорого стоить": Меркель предостерегла Россию от агрессии против Украины

2021-11-25 20:40

Еще новости в разделе "Политика"

В МИД назвали худший сценарий российского вторжения

2021-11-29 22:00

США сделали важное заявление о членстве в НАТО Украины и Грузии

2021-11-29 21:40

В НАТО предупредили Россию от вторжения в Украину

2021-11-29 20:40

Беларусь и Россия планируют провести учения вблизи украинской границы

2021-11-29 20:00
Все статьи раздела "Политика"

Политика

В МИД назвали худший сценарий российского вторжения 2021-11-29 22:00
США сделали важное заявление о членстве в НАТО Украины и Грузии 2021-11-29 21:40
В НАТО предупредили Россию от вторжения в Украину 2021-11-29 20:40
Беларусь и Россия планируют провести учения вблизи украинской границы 2021-11-29 20:00