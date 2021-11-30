Политика Путин ответил на вопрос о возможном вторжении в Украину

2021-11-30 17:40

Владимир Путин прокомментировал данные о войсках РФ на границе с Украиной



Владимир Путин высказался по поводу вероятной военной угрозы для Украины со стороны РФ и "красных линиях".

"О вероятном введении российских войск в Украину говорили еще в начале года, однако этого до сих пор не произошло", - сказал президент России во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!".

По мнению президента России, ни у Киева, ни у Москвы нет никаких угроз в случае налаживания отношений. "Дело не в том, чтобы вводить войска – не вводить, воевать – не воевать, а дело в том, чтобы наладить отношения", - подчеркнул он.

Путин также добавил, что если в дальнейшем будут учитываться интересы всех участников международных отношений, "все будет хорошо".

Владимир Путин также снова заявил, что расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины может быть "красной линией" для России. Он заметил, что "Россия будет вынуждена создать нечто подобное в ответ на такую угрозу, если и дальше будет расширяться эта инфраструктура (НАТО)".

По словам президента РФ, несмотря на предупреждения и просьбы России инфраструктура НАТО подошла к ее границам. В качестве примера он привел системы ПРО в Польше и Румынии. В ответ на это, мол, РФ "вынуждена начать разработки гиперзвукового оружия".