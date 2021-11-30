Экономика Гривна перешагнет новую отметку: каким будет курс валют к концу года

2021-11-30 18:20

 

С середины сентября доллар в Украине начал стремительно расти, перешагнув отметку в 27 гривен. По прогнозам экспертов, к концу этого года курс будет находиться в пределах 27-28,5 гривен за доллар.

Исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук считает, что даже если худшего сценария удастся избежать, курс гривны, хотя и не будет переживать резких скачков, будет постепенно снижаться. Основная причина этого – сворачивание программ количественного смягчения в Соединенных Штатах и других развитых странах.

По мнению эксперта, к концу года курс будет находиться около отметки 27,7 гривны за доллар.

Еще одним фактором грядущего падения курса гривны является рост стоимости энергоносителей.

"Уже скоро Украине придется закупать газ, из-за чего гривна существенно просядет. Дорожает импорт и на другие товары, такие как нефть и электроэнергия", - пояснил глава Совета по вопросам иностранных инвестиций и экономического развития Украины Роман Бабицкий.

По мнению руководителя отдела аналитики группы компаний Forex Club Андрея Шевчишина, к концу этого года курс будет находиться в пределах 27-28,5 гривен за доллар. Конкретное значение будет во многом зависеть от дальнейшего поведения нерезидентов, усилий НБУ по сдерживанию девальвации и ситуации на энергетическом рынке.

При благоприятных обстоятельствах курс стабилизируется около значения 27 гривен за доллар. А если риски будут нарастать, может значительно превысить 28 гривен за доллар.

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