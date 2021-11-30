Политика Лукашенко пригрозил разместить российское ядерное оружие в Беларуси

2021-11-30 20:00

Глава РБ заявил, что разместит ядерное оружие, если это сделает НАТО на территории Польши. Лукашенко добавил, что сохранил инфраструктуру для ракет

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что может предложить российскому президенту Владимиру Путину разместить ядерные ракеты в Беларуси.

Об этом лидер РБ рассказал в интервью информационному агентству "РИА Новости".

В частности, формальный глава государства заявил, что если НАТО разместит ядерное оружие в Польше, то он вернёт Беларуси ядерный статус.

"Тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь. Мы договоримся какое. То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективным в таком столкновении", - отреагировал Александр Лукашенко

При этом, он добавил, что как "хороший хозяин" сохранил всю инфраструктуру для размещения ядерного оружия. "Все сараи стоят на месте", - заявил самопровозглашённый президент.

Заявление Лукашенко прозвучало на фоне информации озвученной генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о том, что ядерное оружие может оказаться восточнее Германии, если Берлин откажется размещать его у себя.