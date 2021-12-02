Политика Немецкие дипломаты пояснили, что запуска Северного потока-2 не стоит ожидать еще минимум полгода

2021-12-02 10:44

Газопровод Северный поток-2 не будет запущен в ближайшие полгода, считает посол Германии в Украине Анка Фельдхузен.

Она напомнила, что немецкий регулятор отложил сертификацию газопровода. "Они видели, что нужно сделать анбандлинг сначала. Я думаю, что они поняли, что без этого не следует работать дальше", - пояснила она в интерфью Интерфакс-Украина.

"Если они не сделают анбандлинг, то и сертификации не будет. В Bundesnetzagentur работают бюрократы, и если нет условий для сертификации, то ее и не будет. Россия знает об этом. То, что у нас есть проблема с поставкой энергии сейчас - это другой вызов, мы над этим все работаем, не только Германия, но и другие страны. Но я думаю, что тот факт, что Bundesnetzagentur остановил сертификацию, не имеет связи с этим кризисом", - рассказала она.

Главной причиной высоких цен на газ Фельдхузен назвала дефицит газа на рынке Европы.

"Нидерланды, Норвегия поставляют меньше газа. Мы знали об этом. Плохим сюрпризом было то, что сжиженный газ уходит полностью в Азию, потому что там более высокие цены. То есть это коммерческое решение. Россия поставляет газ, пока что в рамках соглашений. Если смотреть на годовые или месячные объемы, они в ноябре поставляли даже больше, чем раньше. Мы за этим очень внимательно наблюдаем, но пока что эти естественные причины больше влияют на цену газа",- добавила дипломат.

Кроме того, она прокомментировала предложение Украины о дополнительном транзите в объеме 55 млрд кубометров.

"Это было хорошее предложение Украины. Если вы внимательно посмотрите, то речь идет только о дополнительных объемах газа. Это не так легко, как мы думаем, потому что газ находится в России, а не в Украине, пункт передачи газа – на вашей восточной границе. Предложение интересное. Потому что Северный поток-2 еще точно полгода не будет работать. Если Россия может добывать больше газа и хочет больше поставлять его, если у них есть коммерческий интерес и они это физически могут сделать – это хорошее предложение, и я могу представить себе, что оно будет реализовано", - сказала Фельдхузен.