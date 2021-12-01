Политика Зеленский анонсировал экономический паспорт, кредиты на жилье, образование и электромобили

2021-12-01 11:13

Владимир Зеленский внесет в Верховую Раду законопроект об экономическом паспорте украинца. Об этом он заявил в ходе выступления в парламенте в среду, 1 декабря.

"Я хочу поблагодарить Верховную Раду – вчера мы проголосовали очень важный налоговый закон № 5600, который увеличивает ренту: плату за использование природных ресурсов Украины, каждого украинца. Мы направим эти средства на наших детей. Поэтому до 10 декабря этого года впервые за всю историю я внесу законопроект об экономическом паспорте украинца", - заявил президент.

Согласно инициативе, средства от платы за использование недр будут накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины, которые по достижении совершеннолетия они смогут использовать для получения образования в Украине или покупки собственного жилья.

"Благодаря этим двум законам, наконец, наши или чьи-то олигархи станут настоящими инвесторами в будущее наших детей - я их поздравляю. И это будет впервые за годы нашей независимости", - добавил Зеленский.

Также президент анонсировал программу выдачи потребительских кредитов всем честным налогоплательщикам-физлицам под 5%. Кредиты будут выданы для покупки недвижимости, электромобилей и получения образования или смены профессии.