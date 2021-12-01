Политика Россия исключила возможность прямых переговоров с Украиной по Донбассу

2021-12-01 21:00

 

Москва заявила, что "договариваться между собой должны сами украинцы". Кремль снова повторил фразу о том, что "не является стороной конфликта"

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков исключил возможность прямых переговоров между Украиной и РФ по вопросу урегулирования войны в Донбассе.

Об этом сообщило информационное агентство "ТАСС".

По словам спикера президента РФ, Россия "не является стороной конфликта", чтобы вести прямые переговоры о перемирии. Песков добавил, что договариваться между собой должны сами украинцы.

Пресс-секретарь главы Кремля заявил, что подобные предложения являются попыткой "представить Россию" как одну из участниц войны в Донбассе.

Стоит напомнить, что выступая с ежегодным обращением к парламенту, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственным выходом завершить войну и вернуть временно оккупированные территории под юрисдикцию Киева является ведение прямых переговоров с Москвой.

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