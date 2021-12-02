Политика Россия готова к открытию канала диалога со США по Украине, - Лавров

2021-12-02 16:40

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что Россия готова к открытию канала диалога с США по Украине.

Он заявил об этом, открывая переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает российский "Интерфакс".

"Мы заинтересованы в объединении усилий для урегулирования украинского кризиса. Наши американские коллеги не раз говорили, что они хотят помочь, не разрушая нормандский формат, восстановив отдельный канал диалога, который существовал при прошлой администрации. Мы к этому готовы", - сказал он.

Министр отметил, что хочет услышать пояснения Блинкена относительно заявлений, сделанных им на пленарном заседании ОБСЕ, в которых госсекретарь США назвал пункты Минских соглашений, которые должна выполнять Российская Федерация.

"С нетерпением жду разъяснений. Надеюсь, это мне поможет сориентироваться в отношении того, какие подходы Соединенные Штаты будут исповедовать по урегулированию на Украине", - заявил глава МИД РФ.