Политика РФ атакует Украину по четырем фронтам - WP

2021-12-05 10:30

 

Планы Кремля включают в себя широкое передвижение 100 батальонных тактических групп численностью около 175 тысяч человек, утверждают разведчики.

Американские разведчики выяснили, что Россия готовится напасть на Украину в начале 2022 года по четырем фронтам. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на документ разведчиков.

Согласно новым данным, которые включают спутниковые фотографии, российские войска сосредотачиваются в четырех точках у границы с Украиной. Сейчас там развернуты 50 боевых тактических групп, а также танки и артиллерия, часть которых перекинута недавно, говорится в материале.

Как пишет издание, Кремль планирует военное наступление на Украину в начале следующего года "с масштабом сил, что вдвое превышает тот, который мы видели прошлой весной во время внезапных учений России у границ Украины".

"Планы включают в себя широкое передвижение 100 батальонных тактических групп численностью около 175 тысяч человек, а также бронетехнику, артиллерию и технику", - уточняет медиа.

Как указано, на данный момент число военных РФ вблизи украинско-российской границы составляет около 70 тысяч человек, однако прогнозируется увеличение контингента более чем в два раза.

Разведчики утверждают, что батальонные тактические группы российской армии систематически перемещаются к границе и от нее "для сокрытия намерений и создания неопределенности". Кроме того, предполагается, что военное оборудование сохраняется на тренировочных объектах, чтобы в нужный момент была возможность быстро приступить к атаке на Украину.

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Политика

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