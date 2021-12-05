Политика Блинкен и Лавров устроили "горячий спор" по Украине, - Bloomberg

2021-12-05 14:00

 

На полях саммита членов Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров устроили "горячий спор" по Украине. Инцидент произошел на неформальном ужине еще до их двусторонней встрече.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников издания, Блинкен и Лавров устроили спор на глазах десятков иностранных коллег. В частности, на неформальном ужине 1 декабря слово взял российский министр и заявил, что ОБСЕ якобы должно согласиться с мнением Москвы о том, что события 2014 года в Украине были "государственном переворотом". Он также обвинил Евросоюз и НАТО в "подавлении инакомыслия", имея в виду санкции против России.

Блинкен в ответ напомнил, что во время Майдана лояльные тогдашнему президенту Виктору Януковичу силы стреляли по мирным протестующим в Киеве, убив более 100 человек, еще до того, как он сбежал в Россию. Блинкен также сказал своему российскому коллеге, что НАТО - это оборонный союз.

Как пишет Bloomberg, именно на это остро отреагировала впоследствии официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая отвергла заявления о том, что украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и Блинкен поставили Лаврова "на место".

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что большая часть минских соглашений по Донбассу не выполнена именно Россией.

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