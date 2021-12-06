Экономика Курс доллара вырос до максимума с начала июля

2021-12-06 17:00

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,37 гривен за доллар. Курс вырос на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 7 декабря установлен на таком уровне: 27,3791 гривен за 1 доллар (+0,0810 грн). При этом курс доллара на 6 декабря составляет: 27,2981 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара поднялся до максимума с начала июля. Выше курс был только 5 июля 27,4121 гривен за доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 6 декабря 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 6 копеек до 27,40 гривен за доллар, курс в покупке до 27,38 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 30,87 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 грн.