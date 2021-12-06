Политика Резников призвал Канаду, США и Великобританию разместить своих военных инструкторов в Украине ближе к границе с Россией

2021-12-06 18:40

 

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Канада, США и Великобритания должны оперативно оказать военную поддержку Украине в противостоянии российской агрессии и призвал направить больше военных инструкторов в Украину.

В интервью The Globe and Mail Резников сказал, что иностранных военных следует разместить "в тех местах, где Россия может их видеть", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net.

По его словам, Украине нужен "быстрый ответ" со стороны союзников, который помог бы решить проблему нехватки зенитных ракет, современных боевых самолетов и военно-морских судов, а также средств радиоэлектронного противодействия. Но не менее важно, по мнению Резникова, станет то, что канадские, американские и британские солдаты будут размещены на позициях вблизи линии фронта.

Министр заявил, что шаги по сдерживанию вторжения президента РФ Владимира Путина необходимы сейчас, потому что "потом будет слишком поздно".

"У вас (Канады. - Ред.) есть программа обучения в Украине. Думаю, мы можем ее расширить. Вместо 50 (военных. - Ред.) инструкторов пришлите 500", - сказал он, имея в виду уже развернутую в стране канадскую учебную миссию из 200 военных.

Операция базируется в Яворове, недалеко от границы с Польшей – более 1000 км от границы с Россией.

"Было бы хорошо, если бы канадские инструкторы были размещены в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на Змеином острове… Над этими территориями должны развеваться три флага - Канады, США и Великобритании. То, что вы здесь, было бы также хорошим сигналом для россиян", - сказал Резников.

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