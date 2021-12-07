Политика В США определились с новым послом США в Украине: названо имя

2021-12-07 20:00

 

Возглавить посольство США в Украине может действующий посол в Словакии Бриджит Бринк.

В Государственном департаменте США дипломат работает уже 25 лет. Пост должен предложить американский президент Джо Байден, хотя окончательного решения еще не приняли. Об этом сообщают журналисты "Foreign Policy".

США более двух лет не имеет утвержденного Сенатом посла в Киеве после того, как в мае 2019 года дипломат Мари Йованович покинула этот пост.

В настоящее время работу американского дипломатического ведомства в Украине курирует временно поверенная Кристина Квин.

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Шольц заявил о недопустимости перекраивания границ в Европе 2021-12-07 20:20
В США определились с новым послом США в Украине: названо имя 2021-12-07 20:00
Администрация Байдена изучает варианты на случай необходимости эвакуировать своих граждан из Украины, - CNN 2021-12-07 19:20