Политика Путин пытается восстановить Советский Союз, – Нуланд

2021-12-08 16:40

Заместитель государственного секретря США Виктория Нуланд заявила о том, что президент России Владимир Путин стремится восстановить Советский Союз.

Об этом она заявила на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США.

По ее словам, в последние годы публичные и частные причитания Путина о распаде СССР стали все громче, а в последние полгода он усилил риторику о том, что суверенная украинская нация якобы является "частью России".

"Есть опасения, что он пытается восстановить Советский Союз как проект своего наследия, а затем, неизвестно будет ли утолен его аппетит или он пойдет дальше", – сказала Нуланд.

По ее словам, поэтому важно единство в Сенате, США в целом, с Украиной, партнерами и союзниками по НАТО. Важно также говорить с российским народом, считает она.

"Никто не хочет и не нуждается сейчас в войне. Меньше всего – россияне, которые заслуживают лучших школ, лучших больниц, лучшей инфраструктуры, лучшего здравоохранения. Именно в этом направлении должно направляться богатство этой страны, а не в отправке их парней замерзать на украинском фронте", – сказала Нуланд.

Замгоссекретаря также отмечала, что после Революции достоинства Украина "действительно вернулась к своему чувству независимости и суверенитета" – и граждане как в Киеве, так и на востоке страны говорят, что хотят жить как европейцы.

По ее мнению, очень опасно делать ставку против украинского патриотизма – и никто не должен хотеть войны, ведь она "будет чрезвычайно кровавой и сложной"с как для России, так и для Украины.