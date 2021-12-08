Политика В МИД РФ заявили, что США могут присоединиться к "нормандскому формату"

2021-12-08 19:40

Москва традиционно заявляет, что Вашингтон имеет огромное влияние на украинскую власть. Поэтому, в Кремле готовы рассмотреть присоединение США к переговорам

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что Соединённые Штаты Америки могут подключиться к переговорам по урегулированию военного конфликта на востоке Украины в "нормандском формате".

Об этом, со ссылкой на заявление исполняющего обязанности директора Третьего европейского департамента внешнеполитического ведомства РФ Олега Красницкого, сообщило информационное агентство "РИА Новости".

"В принципе противопоказаний к подключению США нет, поскольку они реально влияют на Украину, и от позиции Вашингтона зависит очень многое в урегулировании украинского конфликта", - заявил кремлёвский чиновник.

Красницкий отметил, что вопрос подключения Вашингтона к "нормандскому формату" звучит постоянно. По его словам, если Белый дом готов "оказать давление" на украинские власти, то Москва будет "открыта" к такому расширению стран-участниц переговоров.