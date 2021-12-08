Политика Кулеба прокомментировал итоги переговоров Байдена и Путина

2021-12-08 20:40

 

В МИД высоко оценили усилия США в попытке усадить Кремль за стол переговоров. В Киеве считают, что приоритетом должна стать разработка пакета мер по сдерживанию агрессора

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал итоги видеопереговоров президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, состоявшихся 7 декабря.

Заявление главы внешнеполитического ведомства Украины распространило информационное агентство Reuters.

Министр высоко оценил усилия Вашингтона в попытке усадить Москву за стол переговоров. По его мнению, начало самого диалога уже является сдерживающим фактором и началом деэскалации ситуации.

Кулеба считает, что решающим в отношениях между Белым домом и Кремлём должна стать разработка пакета мер для сдерживания агрессора.

Стоит напомнить, что, во время переговоров, Джо Байден пригрозил Владимиру Путину экономическими и другими мерами, если российская армия вторгнется в Украину. После переговором с президентом РФ глава Белого дома намерен позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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