Политика Конгресс США выделит на помощь Украине 300 млн долларов

2021-12-08 20:00

Палата представителей Конгресса США приняла оборонный бюджет страны на 2022 год с учетом помощи для Украины. 300 миллионов долларов Соединенный Штаты планируют передать для нужд украинской армии.

Об этом пишет «Deutsche Welle».

Законопроект об оборонном бюджете председатели Конгресса приняли вчера вечером, 7 декабря, 363 голосами против 70. Он предполагает передачу 300 млн долларов для Вооруженных Сил Украины, 4 млн долларов на европейскую оборонную инициативу, а также 150 млн долларов на сотрудничество со странами Прибалтики в сфере политической безопасности. Еще законопроект предусматривает выделение 7,1 млрд долларов на меры по сдерживанию КНР в Тихоокеанском регионе.

Как предполагалось ранее, в документе бюджета не предусмотрены санкции против немецко-российского газопровода «Северный поток-2».