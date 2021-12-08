Политика Конгресс США выделит на помощь Украине 300 млн долларов

2021-12-08 20:00

 

Палата представителей Конгресса США приняла оборонный бюджет страны на 2022 год с учетом помощи для Украины. 300 миллионов долларов Соединенный Штаты планируют передать для нужд украинской армии.

Об этом пишет «Deutsche Welle».

Законопроект об оборонном бюджете председатели Конгресса приняли вчера вечером, 7 декабря, 363 голосами против 70. Он предполагает передачу 300 млн долларов для Вооруженных Сил Украины, 4 млн долларов на европейскую оборонную инициативу, а также 150 млн долларов на сотрудничество со странами Прибалтики в сфере политической безопасности. Еще законопроект предусматривает выделение 7,1 млрд долларов на меры по сдерживанию КНР в Тихоокеанском регионе.

Как предполагалось ранее, в документе бюджета не предусмотрены санкции против немецко-российского газопровода «Северный поток-2».

subscriber subscriber

Еще по теме

В МИД РФ заявили, что США могут присоединиться к "нормандскому формату"

2021-12-08 19:40

Доллар в Украине упал в цене: сколько стоит валюта

2021-12-08 17:40

Привиты от COVID-19 уже более 12 млн украинцев - какие вакцины пользуются наибольшим спросом

2021-12-08 12:43

Офис президента Зеленского отреагировал на результаты переговоров Байдена с Путиным

2021-12-08 10:12

Еще новости в разделе "Политика"

Конгресс США выделит на помощь Украине 300 млн долларов

2021-12-08 20:00

В МИД РФ заявили, что США могут присоединиться к "нормандскому формату"

2021-12-08 19:40

Резников призвал украинцев быть готовыми защищать страну

2021-12-08 19:20

В ЕС утвердили санкции против ЧВК "Вагнера"

2021-12-08 18:00
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Конгресс США выделит на помощь Украине 300 млн долларов 2021-12-08 20:00
В МИД РФ заявили, что США могут присоединиться к "нормандскому формату" 2021-12-08 19:40
Резников призвал украинцев быть готовыми защищать страну 2021-12-08 19:20
В ЕС утвердили санкции против ЧВК "Вагнера" 2021-12-08 18:00