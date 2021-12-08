Политика Россия готова мобилизовать практически все свои сухопутные войска для вторжения в Украину – Нуланд

2021-12-08 21:20

Россия в случае полномасштабного вторжения может направить в Украину практически все сухопутные войска, размещенные к западу от Уральских гор. Об этом 7 декабря заявила заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, давая показания комитету Сената по международным отношениям. Видео опубликовал YouTube-канал NowThis News.

"Вооруженные силы и спецслужбы России продолжают разрабатывать возможности, которые позволят по приказу начать решительные действия в Украине – потенциально, в начале 2022 года. Выделенные на это силы, если они будут мобилизованы полностью, в два раза превысят те, которые мы видели минувшей весной, и будут включать около 100 батальонных тактических групп или практически все готовые сухопутные войска к западу от Урала", – заявила она.

Также Нуланд уточнила, что сейчас у границ Украины сконцентрированы около 100 тыс. российских военнослужащих.

"Мы не знаем, принял ли президент России [Владимир] Путин решение атаковать Украину или свергнуть ее правительство, но мы знаем, что он наращивает потенциал для этого. Многое из этого выходит прямо из сценария Путина 2014 года, но на этот раз оно намного больше и в гораздо более смертоносных масштабах", – подчеркнула она.

Поэтому Нуланд считает, что несмотря на неуверенность в точных намерениях РФ и времени, когда она может эти намерения воплотить, США вместе с союзниками должны подготовиться ко всем непредвиденным обстоятельствам, даже если они подтолкнут Путина изменить курс действий.