Спорт Мирча Луческу прокомментировал обидное поражение от Бенфики в Лиге чемпонов

2021-12-09 10:44

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал поражение от Бенфики (0:2) в рамках Лиги чемпонов.

По словам румынского специалиста, он доволен игрой своих подопечных, однако нужно работать над избежанием ошибок в будущем.

"Я доволен качеством игры своей команды в этой сильнейшей группе со сложными соперниками. Но ни в коем случае не могу быть доволен результатами, потому что мы могли набрать и больше очков. Однако не стоит забывать, что вся наша задняя линия, все защитники – это молодые игроки, которым по 19-21 лет. Их молодость и отсутствие опыта пока что не способствуют качеству игры в обороне".

"Не стоит забывать, что почти во всех матчах мы на равных играли с серьезными соперниками, грандами из нашей группы. Я доволен качеством игры и ростом своих игроков. Меня беспокоит одно – они начинают играть только после того, как исчезает давление после допущенных ошибок и пропущенных голов", - сказал Луческу на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Динамо заняло последнее место в группе, набрав одно очко.