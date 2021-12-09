Политика МИД России осудил военную помощь ЕС для Украины: переговоры зашли в тупик

2021-12-09 18:20

 

Министерство иностранных дел России осуждает решение Евросоюза о выделении 31 млн евро на военную помощь для Украины. В Москве считают, что это не способствует мирному урегулированию на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Евросоюз включился в якобы процесс милитаризации Украины.

"2 декабря Совет ЕС принял решение о выделении 31 млн евро на военно-техническую помощь вооруженным силам Украины. Данное решение никак не способствует миру на Донбассе. На этом фоне переговоры по мирному урегулированию фактически зашли в тупик", - добавила она.

Она уточнила, что вчерашние переговоры Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в очередной раз завершились безрезультатно.

Напомним, ранее стало известно, что ЕС решил предоставить Украине 31 млн евро для укрепления оборонных способностей. Пакет будет включать материально-техническую помощь для развития и укрепления потенциала Вооруженных сил Украины.

subscriber subscriber

Еще по теме

Страны ЕС согласятся сократить действие COVID-сертификатов до 9 месяцев, - Reuters

2021-12-09 19:20

Агрессия РФ несет риски экономике Украины - НБУ

2021-12-09 17:20

Конгресс США выделит на помощь Украине 300 млн долларов

2021-12-08 20:00

В МИД РФ заявили, что США могут присоединиться к "нормандскому формату"

2021-12-08 19:40

Еще новости в разделе "Политика"

СМИ: Америка предложит Украине пойти на ряд уступок на Донбассе

2021-12-09 20:00

Франция и Германия призывают срочно собраться в нормандском формате

2021-12-09 19:00

МИД России осудил военную помощь ЕС для Украины: переговоры зашли в тупик

2021-12-09 18:20

Агрессия РФ несет риски экономике Украины - НБУ

2021-12-09 17:20
Все статьи раздела "Политика"

Политика

СМИ: Америка предложит Украине пойти на ряд уступок на Донбассе 2021-12-09 20:00
Франция и Германия призывают срочно собраться в нормандском формате 2021-12-09 19:00
МИД России осудил военную помощь ЕС для Украины: переговоры зашли в тупик 2021-12-09 18:20
Агрессия РФ несет риски экономике Украины - НБУ 2021-12-09 17:20