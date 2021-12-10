Политика В СНБО отреагировали на информацию о давлении США и частичной автономии Донбасса

2021-12-10 12:43

Украину невозможно принудить к тем решениям, которые не в ее интересах. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире ток-шоу Право на власть.

Таким образом секретарь СНБО прокомментировал информацию о том, что Вашингтон якобы будет оказывать давление на Киев, чтобы он "официально уступил часть автономии землям на востоке Украины".

"Сегодня очень много интерпретаций, как происходит, что происходит, к чему нас будут принуждать. Я хочу сказать, нас очень сложно заставить. Если даже РФ за восемь лет не смогла нас к чему-то принудить, то как кто-то может считать, что нас можно к чему принудить - невозможно. С нами надо разговаривать как с равными", - сказал Данилов.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга опровергла данные СМИ об упомянутых планах Вашингтона по Донбассу.

"Информация о давлении со стороны США на Украину, чтобы та предоставила частичную автономию ОРДЛО, является абсолютно ложной", - заявила Псаки.