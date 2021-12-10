Политика В ЕС подтвердили, что Москва умышленно сорвала переговоры по Донбассу

2021-12-10 16:14

Переговоры по Украине завела в тупик Россия своим отказом признавать себя стороной конфликта на Донбассе. Об этом заявили в ЕС на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Укринформ.

Накануне в МИД РФ заявили, что переговоры по Украине зашли в тупик, в том числе из-за милитаризации страны со стороны ЕС.

"Отказ России как стороны конфликта действовать ответственно, путем конструктивного участия в переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы, а также препятствования проведению очередной встречи в Нормандском формате влечет за собой безысходность в этих переговорных форматах", - заявили в ЕС.

Там призвали РФ соблюдать существующие механизмы в рамках Венского документа по прозрачности перемещений и осуществить деэскалацию напряженности.

В ЕС напомнили, что прошло уже два года со времени проведения последнего нормандского саммита.

"Мы сожалеем, что большинство согласованных тогда мер до сих пор не реализовано, хотя договоренности на техническом уровне были достигнуты в рабочих группах Трехсторонней контактной группы. Впрочем, они остаются заблокированными на политическом уровне", - указывают в Евросоюзе.

Также в ЕС напомнили об обеспокоенности по поводу ухудшения ситуации безопасности на востоке Украины в результате резкого роста нарушений режима прекращения огня и наращивания Россией военных сил вблизи границы.

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