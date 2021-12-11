Политика Зеленский заявил о возможности появления альтернативы "Нормандии"

2021-12-11 12:00

Зеленский заявил, что несмотря на создание новой переговорной площадки, для Украины не менее важно не потерять и нормандский формат.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время его разговора с президентом США Джо Байденом поднимался вопрос создания новой площадки для будущих переговоров с РФ. Об этом он сообщил в интервью "1+1".

По словам Зеленского, несмотря на создание новой переговорной площадки, для Украины не менее важно не потерять и нормандский формат.

"О компромиссах мы не говорили. Говорили, что благодаря США может появиться еще одна площадка для переговоров с РФ. Важный момент, как не потерять нормандский формат, а для нас важно его не потерять", - заявил глава государства.

Зеленский отметил, в реализации нормандского формата заинтересован президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Я говорил с Макроном, он мощный лидер Европы и заинтересован в реализации всех наработок в нормандском формате. На сегодня все "За", чтобы существовали несколько путей и как можно больше стран делали все для остановки войны на востоке", - заявил президент.

Зеленский добавил, что в ходе его разговора с Байденом, президент США заверил, что на любой площадке, где говорят об Украине, даже если там встречаются страны НАТО или ЕС, украинская сторона будет участником таких переговоров.