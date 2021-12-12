Политика Россия стянула танки к границе с Украиной и в оккупированный Крым: что происходит

2021-12-12 13:00

В субботу, 11 декабря, к восточной границе с Украиной стянули полторы тысячи российских танкистов для проведения учений, в том числе их провели на территории временно оккупированного Крыма. Стрельба велась из Т-72Б3 и Т-90А с использованием штатных снарядов, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Минобороны России, передает "Хвиля".

Так, была проведена боевая стрельба за пять дней боевой учебы в полевых условиях, как сообщают Южном военном округе. Российские военные отрабатывали поражение мишеней на дистанциях от 300 метов до двух километров.

Указано, что танковые экипажи провели учения "в условиях пустынной и горно-лесистой местности полигонов", расположенных в Волгоградской и Ростовской областях, которые находятся вблизи границы с Украиной, в оккупированном Крыму, а также в Адыгее, Дагестане и др.

По данным российского Миноборны, "планом" такой боевой подготовки экипажей боевых машин является якобы "изучение тактики боя танковых подразделений в наступлении и обороне в дневное и ночное время суток".

Ранее в Пентагоне заявили, что сложная ситуация с российскими войсками на границе с Украиной не меняется.