Нужен сильный ответ: США и Германия обсудили агрессию России против Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен с новым главой МИД Германии Анналеной Бербок подняли вопрос агрессии против Украины со стороны Российской Федерации. Пришли к выводу, что в случае экскалии Кремля - необходим решительный ответ.
Об этом пише пресс-служба Белого дома.
Во время разговора стороны обсудили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины перед агрессией со стороны России.
Договорились о решительном ответе в случае продолжения эскалации.
О чем еще говорили Блинкен и Бербок:
Министерская встреча G7 началась еще 10 декабря и продлится до 12 числа текущего месяца в Ливерпуле.