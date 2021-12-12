Политика Нужен сильный ответ: США и Германия обсудили агрессию России против Украины

2021-12-12 10:30

 

Госсекретарь США Энтони Блинкен с новым главой МИД Германии Анналеной Бербок подняли вопрос агрессии против Украины со стороны Российской Федерации. Пришли к выводу, что в случае экскалии Кремля - необходим решительный ответ.

Об этом пише пресс-служба Белого дома.

Во время разговора стороны обсудили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины перед агрессией со стороны России.

Договорились о решительном ответе в случае продолжения эскалации.

О чем еще говорили Блинкен и Бербок:

  • о борьбе с пандемией коронавируса;
  • о решении климатического кризиса в мире;
  • об отстаивании демократии и прав человека в мире;
  • о приоритетах Германии в период ее председательства в G7 в 2022 году.

Министерская встреча G7 началась еще 10 декабря и продлится до 12 числа текущего месяца в Ливерпуле.

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