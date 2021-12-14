Экономика Цена газа в Европе продолжает быстро расти, сегодня уже - 1425 долларов за тысячу кубов

2021-12-14 14:14

Стоимость газа в Европе продолжает расти с конца прошлой недели. На торгах во вторник, 14 декабря, цена январского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла $1425 за тысячу кубометров или 122,24 евро за МВт.ч.

Газ дорожает в Европе на фоне роста цен на сжиженный газ в Азии - январский контракт прибавил $18 и достиг $1276 за тысячу кубометров.

Напомним, накануне газ дорожал из-за заявления новой главы МИД Германии Анналены Бербок относительно газопровода Северный поток-2. Она напомнила, что Германия не позволит ввести в эксплуатацию СП-2, пока он не будет сертифицирован.