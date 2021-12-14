Политика Официальный Вашингтон предложил Путину два пути развития ситуации с Украиной

2021-12-14 14:41

В Белом доме предложили Путину два пути развития ситуации относительно обстановки с Украиной. Об этом сообщил спикер посольства США в Украине Дэниел Лангенкемп, пишет РБК-Украина.

У Байдена считают, что пока рано прогнозировать, что именно РФ предпримет в отношении Украины. Поэтому американцы предложили главе Кремля два четких пути.

"Дальнейшая агрессия против Украины, которая повлечет за собой очень высокие расходы для России, потому что мы примем решительные меры, которые мы намеренно не применяли ранее, или альтернативу, которой является диалог и дипломатия", - сказал Лангенкемп.

Он добавил, что в Вашингтоне надеются, что Путин выберет второй путь.

Также спикер отметил, что выводы Соединенные Штаты будут делать прежде всего по реальным действиям, которые Москва предпримет в ближайшее время.