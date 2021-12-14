Политика Зеленский прокомментировал требования Путина о нерасширении НАТО

2021-12-14 19:00

Россия не имеет права требовать от Украины никаких гарантий после нарушения собственных обещаний.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica, передает пресс-служба главы государства.

Комментируя требования президента России Владимира Путина о предоставлении письменных гарантий невступления Украины в НАТО, Зеленский напомнил, что ранее Украина уже получала от РФ гарантии безопасности.

"Наше государство отдало свою часть советского ядерного арсенала – третью по мощности в мире, а в ответ получило, в том числе и от России, заверение уважать наши границы и нашу безопасность. Все это было выброшено на помойку. Поэтому удивительно слышать от российской стороны просьбы о любых гарантиях, когда столько обещаний уже нарушила сама российская сторона", - подчеркнул глава государства.

Напомним, посол РФ в Британии пригрозил "ответом Москвы", если Украина вступит в НАТО.