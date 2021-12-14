Политика В СНБО заявили, что готовы на компромиссы относительно Донбасса, но им "есть предел"

2021-12-14 22:00

В СНБО объяснили, готова ли Украина идти на компромиссы относительно Донбасса. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что всяким компромиссам есть предел.

Именно эту черту украинские власти переступать не намерены. Об этом Данилов рассказал на брифинге.

Украина не может уступить территорию

Нам нужно ставить точку в этом вопросе, такую задачу поставил Владимир Зеленский. Но не вследствие наших интересов. Мы не можем уступить свою территорию, те вещи, которые зафиксированы в нашей Конституции,

– подчеркнул Данилов.

По компромиссам, то они должны быть одобрены украинцами. Данилов уверяет: идти на уступки и решать все так, как на этом настаивает сейчас Россия, не будут.

Ситуация после разговора Байдена с Зеленским не изменилась

По словам секретаря СНБО, ситуация после разговора президента Зеленского с главой Белого дома Джо Байденом не изменилась. Россия хочет "поднимать планку", чтобы с ней все начали общаться.

Общение необходимо, но не путем нашего суверенитета. Компромисс возможен, но у любого компромисса есть предел, который мы не можем переступить с вами, – пояснил секретарь СНБО.

Что сказал Данилов об угрозе нападения со стороны России:

- По словам Данилова, угроза со стороны России существует постоянно.

- Сейчас ситуация находится под контролем.

- Секретарь СНБО считает, что сейчас у России нет такого количества военных на границе, чтобы использовать их для нападения.

- Однако это не устраняет вероятности атаки.