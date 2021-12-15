Политика ​Зеленский встретился с Шольцем и Макроном: подробности разговора

2021-12-15 21:00

 

Находящийся на саммите Восточного партнерства в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский встретился с новым канцлером Германии Олафом Шольцем и французским лидером Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

На встрече с Шольцем Зеленский заявил, что ожидает углубления сотрудничества Киева и Берлина в вопросах энергетики, безопасности и обороны. Он рассчитывает на поддержку евроатлантического курса Украины и пригласил Шольца посетить Украину с визитом.

На встрече с Макроном Зеленский также поднял вопрос безопасности Украины и противодействия гибридной агрессии России в Европе.

Речь также шла о реализацию важных межправительственных договоренностей по совместным экономическим проектам, которые были достигнуты при поддержке глав двух государств.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг пригласил Зеленского в штаб-квартиру Альянса в Брюсселе. Встреча состоится в четверг, 16 декабря.

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