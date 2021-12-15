Политика "Газпром" заявил, что завершил прокачку через Украину всего транзитного объема

2021-12-15 21:20

 

Газодобывающая и газораспределительная монополия Российской Федерации "Газпром" заявила о завершении выполнения обязательств по транзитному договору с Украиной. Прокачала весь объем газа через страну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Интерфакс".

"Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной", - заявила компания.

"Газпром" отмечает, что с начала текущего года через территорию Украины было прокачано 40 млрд куб.м газа. Это соответствует объему, который был предусмотрен транзитным договором.

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