Политика Зеленский заявил в Брюсселе, что Киев готов к любому формату переговоров с Москвой

2021-12-16 10:12

Западные страны должны проводить упреждающую санкционную политику в отношении России до наступления возможной эскалации на Донбассе.

"Некоторые лидеры предлагают формат реагирования на вероятную эскалацию после эскалации со стороны России. И применить мощную санкционную политику. Мы смогли пояснить нашим европейским коллегам, что санкционная политика "после" уже никого, честно говоря, не интересует. Мы за мощную санкционную политику до эскалации и тогда вероятной эскалации может не быть", – сказал президент Владимир Зеленский на брифинге в Брюсселе

При этом украинский президент уверяет, что Киев готов к любому формату переговоров с Россией.

"Украина готова к любому формату переговоров с РФ относительно урегулирования этого процесса (конфликта на Донбассе – ред.). Мы об этом говорим открыто и уже не первый раз. Необходимо такое же желание – остановить войну – и со стороны РФ", – отметил Зеленский.

По его словам, новая встреча в нормандском формате не должна быть "саммитом ради саммита".