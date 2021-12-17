Политика Решение Германии по сертификации Северного потока-2 будет не раньше лета 2022 года

2021-12-17 09:40

Федеральное сетевое агентство Германии примет решение по Северному потоку-2 во второй половине 2022 года.

Как сообщает агентство Bloomberg, в немецком регуляторе сообщили, что в первой половине следующего года решения по Nord Stream 2 "не будет".

Также значительно затянуть сертификацию российского газопровода может участие в процессе Нафтогаза и Оператора ГТС Украины.

Напомним, что сертификация СП-2 остановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ.

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Политика

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Цена на газ в Европе превысила 1700 долларов 2021-12-16 19:00