Решение Германии по сертификации Северного потока-2 будет не раньше лета 2022 года

Федеральное сетевое агентство Германии примет решение по Северному потоку-2 во второй половине 2022 года.
Как сообщает агентство Bloomberg, в немецком регуляторе сообщили, что в первой половине следующего года решения по Nord Stream 2 "не будет".
Также значительно затянуть сертификацию российского газопровода может участие в процессе Нафтогаза и Оператора ГТС Украины.
Напомним, что сертификация СП-2 остановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ.