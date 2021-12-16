Политика СНБО оценил, сколько войск РФ нужно для нападения

2021-12-16 17:20

России потребуется гораздо больше, чем 92 тысячи военных, если она собирается вторгнуться в Украину, заявил Алексей Данилов.

На границе с Россией 92 тысячи военнослужащих, однако ей потребуется гораздо больше, если она собирается вторгнуться в Украину. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Reuters в четверг, 16 декабря.

"Было некоторое (увеличение численности войск - ред.), но не настолько критично, чтобы мы могли сказать: вот оно, это (вторжение - ред.) произойдет сейчас", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что России потребуется не менее 500-600 тысяч солдат на границе, "чтобы держать ситуацию под контролем в случае наступления".

В то же время Данилов отметил, что Россия может увеличить численность войск очень быстро и в любой момент, однако ей потребуется более суток, чтобы подвести достаточное количество войск к границе для начала вторжения.

В свою очередь Киев по-прежнему обеспокоен наращиванием военного присутствия РФ и что ситуация не претерпела больших изменений после видеозвонка 7 декабря, в котором президент США Джо Байден предупреждал президента России Владимира Путина о последствиях вторжения в Украину.

Напомним, что ранее российский суд подтвердил присутствие военных РФ на Донбассе. В материалах одного из дел говорится, что фигурант поставлял продовольствие "в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР". В Кремле это назвали "ошибкой".