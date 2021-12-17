Экономика Сегодня Украина планирует резко увеличить импорт электроэнергии из Беларуси

2021-12-17 14:12

Импорт электроэнергии в Украину из Беларуси 17 декабря может увеличиться до 870 МВт после пятидневного резкого снижения.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Указано, что на пятницу планируются поставки по 870 МВт на все часы суток, что почти соответствует максимальной мощности сечения из этого направления (900 МВт).

Таким образом, импорт вернется на тот уровень, на котором он осуществлялся в последнее время до резкого падения до 60МВт с 12 декабря и незначительного роста до 100 МВт 16 декабря.