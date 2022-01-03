Мир Беспилотник NASA Ingenuity налетал над поверхностью Марса рекордное время

2022-01-03 11:46

Вертолет NASA Ingenuity налетал над поверхностью Марса рекордное время – 30 минут и 48 секунд. Как отметили в космическом агентстве, команда миссии не надеялась на такой результат.

Достичь отметки удалось после 17-го полета аппарата, который состоялся 5 декабря и длился 117 секунд. Во время него беспилотник переметился в точку, где будет ждать прибытия марсохода Perseverance, который в настоящее время исследует кратер Езеро.

За все время пребывания на Красной планете, 1,8-килограммовый Ingenuity преодолел расстояние в 3592 метра, поднялся на высоту 12 метров и развил скорость 5 м/сек.

Напомним, изначально предполагалось, что мини-вертолет совершит до пяти экспериментальных испытательных полетов, чтобы доказать возможность управляемого полета на Марсе. 18-й полет Ingenuity был запланирован на 15 декабря, однако NASA пока не сообщило о его результатах. Ожидалось, что Ingenuity пролетит еще 230 м со скоростью 2,5 м/сек.

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