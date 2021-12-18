Политика Украина жестко ответила на "ультиматум Путина" по поводу НАТО

2021-12-18 10:00

Украина жестко ответила на "ультиматум Путина" о предоставлении гарантий нерасширения Организации Североатлантического договора (НАТО) на восток.

Реакцию Министерства иностранных дел Украины на заявление России озвучил спикер ведомства Олег Николенко в комментарии СМИ.

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что только Украина и НАТО будут определять вектор дальнейшего развития, в частности, решать вопросы членства в Альянсе. Аналогично считает и НАТО, в частности, об этом говорится в заявлении Североатлантического совета от 16 декабря текущего года, отметил Николенко.

В МИД подчеркивают, что Украина имеет исключительное суверенное право самостоятельно определять развитие своих отношений с другими странами на двустороннем уровне, в частности, в военной сфере. По словам Николенко, лучшей гарантией безопасности на европейском континенте является сворачивание эскалации и прекращение разрешенного Российской Федерацией международного вооруженного конфликта.

"Отмечаем общепризнанный факт – главной проблемой безопасности евроатлантического пространства в настоящее время является вооруженная агрессия РФ, а также нынешняя российская эскалация вдоль границы Украины и на ее оккупированных территориях... Призываем Россию, в качестве первых конструктивных шагов для достижения этой цели, безотлагательно и безоговорочно вернуться к конструктивной повестке дня и уже сейчас приступить к выполнению минских соглашений и договоренностей лидеров нормандского формата", – резюмировал представитель МИД.

Напомним, что ранее Министерством иностранных дел РФ были опубликованы проекты договоров между Россией и США, а также НАТО относительно юридических гарантий нерасширения Альянса на Восток и невозможности вступления Украины в НАТО. Также в МИД РФ заявили о своих ожиданиях, что на основе проектов договора и соглашения состоятся серьезные переговоры между США и Россией.