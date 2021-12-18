Политика Путин еще не принял решение: в США опубликовали новые данные о ситуации на границе Украины

2021-12-18 12:00

Российское руководство еще не приняло решение о военном вторжении в Украину. Американская разведка сделала новый анализ ситуации на украинско-российской границе.

Об этом говорится в заявлении помощника президента Соединенных Штатов Джейка Салливана.

"Текущая оценка правительства США такова, что он (ред. - Владимир Путин) еще не принял решения (ред. - по вторжению в Украину), поэтому никаких изменений с прошлой недели по этому поводу нет", - заявил Салливан.

По его словам, американской разведкой был сделан анализ текущей ситуации, который показал, что Россия всерьез рассматривает сценарий военного вторжения в Украину, поэтому проводит оперативные военные маневры.

Было установлено, что Россия на украинско-российской границе сосредоточила десятки тысяч военнослужащих.

Салливан подчеркнул, что США готовы к диалогу с Кремлем, чтобы обсудить данную ситуацию.

"Мы собираемся обсудить наши опасения", – отметил он.

Напомним, что в американский Сенат поступил "Акт гарантирования суверенитета Украины путем усиления ее обороны", который включает предоставление Украине 450 млн долларов финансовой помощи на военные нужды и применение немедленных санкций в отношении оператора "Северного потока – 2".