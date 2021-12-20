Экономика Курс доллара растет третий день подряд

2021-12-20 17:40

 

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,28 гривен за доллар. Курс вырос на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 21 декабря установлен на таком уровне: 27,2846 гривен за 1 доллар (+0,0363 грн). При этом курс доллара на 20 декабря составляет: 27,2483 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет третий день подряд.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 20 декабря 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,30 гривен за доллар, курс в покупке до 27,27 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 30,72 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в ближайшее время курс доллара, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 27,2-27,3 гривен за доллар. А появление энергоимпортеров на рынке может привести к смещению доллара к его максимальному осеннему пику - 27,4 гривен.

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