Политика Очень легко не будет: в СНБО рассказали, каким оружием Украина встретит врага

2021-12-20 18:40

 

Украина разрабатывает и выпускает оружие для защиты своей территории. Заказы по ракетной программе получат два отечественных КБ и не только, на боевое дежурство в ВМС в 2022 году станут ракетные комплексы "Нептун", поэтому в случае нападения на нашу страну врагу легко не будет.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

“Мы разрабатываем, производим и заказываем оружие защиты. И если враг считает, что очень легко ему здесь будет – то он очень ошибается”, – сказал чиновник.

Он пояснил, что заказы на ракетную программу получат киевское конструкторское бюро "Луч", днепровское конструкторское бюро "Южное" и другие институты, которые он отказался называть.

“Но я могу сказать, что касается ракетной защиты нашей страны, мы все это отработаем. Еще раз подчеркиваю: мы не создаем оружие нападения, мы создаем оружие для того, чтобы защищать нашу страну. Это оружие защиты”, – уточнил Данилов.

На вопрос о возможности увеличения госзаказа в дополнение к дивизиону ракетных комплексов "Нептун", которые в следующем году получат Военно-морские силы секретарь СНБО ответил: "Задача Верховного главнокомандующего, президента Украины поставлена так, чтобы у нас была защ

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2021-12-20 18:40
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Очень легко не будет: в СНБО рассказали, каким оружием Украина встретит врага 2021-12-20 18:40