Политика Готовятся к худшему сценарию: сможет ли Украина ответить на агрессию России

2021-12-20 19:20

В ЕС снова заговорили о возможном вторжении России в Украину. Там говорят, что сдерживать Кремль следует экономическими санкциями и дипломатическим давлением. В то же время в СНБО уверяют, что Украина готова к полномасштабному противостоянию.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, вводить военное положение в Украине особой нужды пока нет. Однако если будет настоящая угроза на границах, то с ответом не будут медлить и дадут отпор.

“Все будут вовлечены в этот вопрос. Если не дай Бог будет война – война это дело всех”, – заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он также заверил, что наша армия в состоянии освободить оккупированные территории, впрочем, делать это в ближайшее время не планируют. Все из-за большого количества возможных человеческих жертв.

“Мы четко понимаем, что находится на расстоянии до 400 километров от нашей границы. Мы понимаем, что это за группировка, их количество и чем они оснащены, у нас все это под контролем и от соответствующих институтов мы получаем ежедневно (информацию – ред.). Сегодня такой угрожающей ситуации мы не видим. Может ли она появиться завтра – да, может. Мы не знаем, что там в голове у людей, которые сидят в Кремле и как они будут маркировать теми или иными вещами", – говорит Данилов.

Тем временем в Кремле угрожают войной Североатлантическому Альянсу. Официальная Москва говорит, что НАТО и США должны отреагировать на требование России по гарантиям безопасности, иначе страны ждет военный ответ.

Разговор должен быть серьезным, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо делать конкретные политические действия, в противном случае альтернатива – это военно-технический и военный ответ России.

О возможном вторжении России в Украину снова заговорили в Европейском союзе. Там призывают союзные страны быть готовыми к худшему сценарию. А таких рассматривают несколько.

"Мы знаем, что одних слов и заявлений недостаточно, чтобы изменить расчет российского руководства. Поэтому так важно, чтобы лидеры ЕС решили продлить существующие экономические санкции и предупредили, что какие-либо действия России против Украины будут иметь тяжелые последствия", – отмечает глава европейской дипломатии Боррель Жозеп.

В случае эскалации на российско-украинских границах, Литва готова помочь Украине летальным оружием. Первую партия военной помощи республика доставила еще в начале декабря. Тогда украинские военные получили почти пол тысячи бронежилетов и столько же баллистических поясов на общую сумму почти 700 тысяч евро.