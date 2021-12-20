Политика "Газпром" отказался бронировать дополнительный транзит через Украину на январь 2022 года

2021-12-20 20:40

Российский "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для поставок газа в Европу через Украину, выкупив менее четверти предложенной транзитной мощности газопровода "Ямал – Европа". Это следует из итогов аукционов бронирования, сообщает 20 декабря "Интерфакс".

Компания "Оператор ГТС Украины" предлагала два маршрута: 9,8 млн м³ в сутки через газоизмерительную станцию "Суджа" и 5,2 млн м³ в сутки – через станцию "Сохрановка", они остались невостребованными.

При этом у "Газпрома" есть долгосрочное бронирование украинской ГТС на 109 млн м³ в сутки (40 млрд м³ в год).

Контекст:

30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и российский "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Согласно ему, минимально гарантированная прокачка газа через территорию Украины в 2020 году должна была составлять 65 млрд м³ и по 40 млрд м³ в последующие четыре года. Договор заключен на условии "качай или плати", то есть если даже "Газпром" транспортирует меньше газа, он все равно должен оплачивать прописанный в контракте объем.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – самый низкий показатель за семь лет.

"Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину. С 1 ноября 2021 года российский монополист сократил объемы транзита газа через Украину до 57 млн м³ в сутки, это в два раза меньше транзитных мощностей, оплачиваемых российской компанией.

- 11 ноября генеральный директор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова транзитировать до 250 млн м³ газа в сутки, что в 2,5 раза превышает имеющийся транзит.

- 12 ноября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания в 2021 году перевыполнит обязательства по транзиту газа через Украину.

Украина хочет продлить контракт на транзит российского газа на 15 лет, говорил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко сообщил 29 ноября, что Россия не хочет начинать переговоры о продолжении транзита газа через территорию Украины.

- 15 декабря "Газпром" заявил, что выполнил обязательства по транзиту газа через территорию Украины за 2021 год.