Политика Румыния изменила правила въезда: что нужно знать украинцам

2021-12-20 21:20

 

Сегодня, 20 декабря Румыния ужесточила правила въезда. Для пересечения границы страны необходимо будет, в частности, заполнить цифровую анкету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГПСУ.

"Эта анкета является инструментом направленным на борьбу с распространением коронавируса. На основе анкетных данных, сотрудники управления по общественному здоровью Румынии смогут легче идентифицировать и связаться с лицами, которые контактировали во время путешествия с гражданином, инфицированным вирусом SARS-CoV-2", - поясняют в сообщении.

Анкета должна содержать следующие данные:

  • имя и фамилия;
  • идентификационные и контактные данные лица;
  • страна, область и населенный пункт, из которого она путешествует в Румынию, включая транзит;
  • населенный пункт и адрес прибытия в Румынию;
  • транспортное средство, на котором путешествует в Румынию;
  • дата въезда в Румынию;
  • данные несовершеннолетних лиц, если есть.

Указано, что анкету должны заполнять все лица следуют к Румынии любым сообщением.

По информации пограничников, цифровую анкету возможно сформировать в электронном виде

Вместе с тем, на сайте правительства Румынии указано, что лица, которые будут прибывать в страну без анкеты, будут обязаны заполнить ее в течение 24 часов. За отказ от ее заполнения предусмотрено штраф от 2 до 3 тысяч леев (от 3000 до 4600 гривен).

subscriber subscriber

Еще по теме

Правила въезда в Польшу меняются с 18 декабря, - Госпогранслужба

2021-12-18 14:00

"Дия" изменила правила авторизации по ID-картам: инструкция

2021-12-18 10:30

Специалисты назвали пять видов продуктов, которые нужно обязательно есть зимой

2021-12-16 19:40

СНБО оценил, сколько войск РФ нужно для нападения

2021-12-16 17:20

Еще новости в разделе "Политика"

Румыния изменила правила въезда: что нужно знать украинцам

2021-12-20 21:20

"Газпром" отказался бронировать дополнительный транзит через Украину на январь 2022 года

2021-12-20 20:40

Сообщение Порошенко подозрения в госизмене: стали известны подробности

2021-12-20 20:00

Готовятся к худшему сценарию: сможет ли Украина ответить на агрессию России

2021-12-20 19:20
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Румыния изменила правила въезда: что нужно знать украинцам 2021-12-20 21:20
"Газпром" отказался бронировать дополнительный транзит через Украину на январь 2022 года 2021-12-20 20:40
Сообщение Порошенко подозрения в госизмене: стали известны подробности 2021-12-20 20:00
Готовятся к худшему сценарию: сможет ли Украина ответить на агрессию России 2021-12-20 19:20