Политика Когда Рада рассмотрит пять законопроектов Зеленского о двойном гражданстве

2021-12-21 15:15

Владимир Зеленский еще в самом начале декабря внес в Верховную Раду пакет из пяти законопроектов, чтобы урегулировать вопрос множественного гражданства. Депутатам предстоит провести еще широкую дискуссию, чтобы собрать большинство для принятия этих законодательных инициатив, сообщает РБК-Украина.

Глава профильного комитета Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, если на этой неделе будет готов анализ документов от Главного научно-экспертного управления аппарата Рады, тогда профильный комитет может рассмотреть их еще до Нового года.

"Пока депутаты на комитете решили исходить из того, когда получим вывод ГНЭУ. Я больше склоняюсь к тому, что мы будем рассматривать эти документы уже в новом году, это будет ориентировочно 20 января", - сказал он.

По словам представителя президента в Конституционном суде Федора Вениславского, даже если комитет успеет рассмотреть эти документы за оставшиеся недели перед Новым годом, они вряд ли попадут на голосование в зал до конца января. По его прогнозам, парламент возьмется за законопроекты о гражданстве уже на следующей пленарной сессии, которая стартует в феврале.

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