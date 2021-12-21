Политика Перспективы по вступлению Украины в НАТО прояснятся в следующем году, - Зеленский

2021-12-21 13:15

Украина ожидает прояснения конкретной временной перспективы по вступлению в НАТО уже в следующем году. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Мы стремимся как можно скорее получить очень четкую временную перспективу от НАТО. И хотим ее получить в 2022 году", - сказал он во время конференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины Дипломатия 30. Стратегия сильного государства.

 Накануне лидеры Польши и Литвы засвидетельствовали поддержку курса Украины на членство в ЕС и НАТО. "Общая декларация фиксирует четкую поддержку членства Украины в ЕС и НАТО, борьбу с российской агрессией", - отметил Зеленский.

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