Политика Зеленский подтвердил, что Вашингтон заинтересован в участии в переговорах по Донбассу

2021-12-22 10:44

Владимир Зеленский заявил, что Белый дом не определил конкретный формат своего вовлечения в переговоры по Донбассу, однако заинтересован в этом. Об этом президент сказал на пресс-конференции в госрезиденции Синегора, сообщает ЕП.

Участие США в переговорах не вредит нормандскому формату, подчеркнул Зеленский и добавил, что за сохранение "Нормандии" выступает Франция.

"Есть Нормандия, мы сейчас привлекаем нового канцлера Германии (Олафа Шольца), чтобы он был так же заинтересован в этом формате, как Украина, или по крайней мере так же, как Франция", - сказал Зеленский.

"Но отдельно от Нормандии есть общение президента США с президентом РФ, и есть общение (между Москвой и Вашингтоном) на разных уровнях. Там нет сейчас конкретики, но мы сейчас работаем и, может, выйдем на встречу двустороннюю (Украина-РФ) или трехстороннюю (Украина-РФ-США)", - отметил президент.

Он пояснил, что передал некоторые новые предложения всем, кто может участвовать в предстоящих переговорах с РФ.

"Мы написали четкий, понятный план по 10 шагам, как выполнить минские соглашения. Это 10 шагов с привлечением "Нормандии" и США, и передали эти шаги президенту Байдену, и российской стороне, и Франции, и Германии. Мы готовим разные предложения, чтобы нас не упрекали, что мы не хотим (найти путь завершить войну)", - подытожил Зеленский.

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